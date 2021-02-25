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Матч «Ювентус» — «Наполи» может пройти 17 марта

25 февраля 2021, 23:25
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Перенесенный матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» может пройти 17 марта, сообщает 25 февраля ANSA. Это стало известно после вылета неаполитанцев из Лиги Европы. В 1/16 финала команда уступила «Гранаде» (0:2, 2:1).

Ранее «Наполи» было засчитано поражение в этой игре за неявку. Из-за случаев коронавируса в команде местные власти не разрешили ей выезд. Впоследствии клуб успешно оспорил это решение. Точная дата проведения игры официально пока не названа.

По данным ANSA, матч, скорее всего, начнется в 20.45 по московскому времени.

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