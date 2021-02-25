Матч 24-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло» перенесен, сообщает 25 февраля пресс-служба первенства в Twitter.

Встреча перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе из Турина. 23 февраля команда приостановила тренировки из-за распространения инфекции.

Матч «Торино» — «Сассуоло» должен был состояться в пятницу, 26 февраля. Встреча перенесена на 17 марта.