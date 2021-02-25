Матч «Торино» — «Сассуоло» перенесли из-за коронавируса
18:45
Матч 24-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Сассуоло» перенесен, сообщает 25 февраля пресс-служба первенства в Twitter.
Встреча перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе из Турина. 23 февраля команда приостановила тренировки из-за распространения инфекции.
.@TorinoFC1906_En ? @SassuoloUS postponed to Wednsday, March 17th 2021 at 3PM— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 25, 2021
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Матч «Торино» — «Сассуоло» должен был состояться в пятницу, 26 февраля. Встреча перенесена на 17 марта.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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