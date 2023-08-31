Маркеджани оценил усиление «Милана» этим летом

Экс-игрок «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани заявил, что лучше всех усилился в это межсезонье «Милан».

«Футболисты «Милана» теперь техничны. Более того, теперь «Милан» научился находить пространство даже в самых плотных эшелонах обороны. Игроки знают, что им делать», — цитирует Маркеджани Sky Sports.

После двух туров серии А «Милан» с 6 очками идет на 1-м месте. 1 сентября команда сыграет с «Ромой» в третьем туре чемпионата Италии.