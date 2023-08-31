В «Торино» сообщили о подписании контракта с Сазоновым

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с защитником Сабой Сазоновым.

«Да, мы подписали контракт с Сазоновым», — сказал Ваньяти «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский клуб заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 5 матчей во всех турнирах за бело-голубых.