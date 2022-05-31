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Аллегри: «Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше «Ювентуса», но они не превосходили нас»

Аллегри подвел итоги прошедшего сезона в серии А для «Ювентуса»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги прошедшего сезона в серии А.

Напомним, что чемпионом Италии стал «Милан». Второе место занял «Интер», третье — «Наполи». Туринский клуб расположился на четвертой позиции.

«Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше «Ювентуса», но они не превосходили нас, — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на DZN. — Если мы не побеждали в очных встречах, значит, нам чего-то не хватало в аспекте характера или управления. Те, кто выигрывает, никогда не играют плохо. Но даже те, кто играет хорошо, проигрывают, и их критикуют за то, что они не добились результата».

Тренер отметил, что в футболе нет единого способа победить.

«Тебе нужны хорошие футболисты, нужно поместить их в правильные условия и дать им идею. Мы все хотим играть хорошо, но это абстрактное слово, потому что в конце концов мы вспоминаем о том, как Роналду перевернул игру, а не о том, как шла встреча. Еще все зависит от характеристик футболистов, а также от ДНК клуба — еще одного элемента, который ты не можешь изменить. Когда ты в отличном клубе, ты должен побеждать. Так что ты должен найти способ, и он не один и тот же каждый год», — сказал он.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/allegri-milan-inter-e-napoli-ci-sono-arrivate-davanti-ma-non-ci-erano-superiori-de-ligt-e-locatelli-i-leader-del-futuroq/
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Ювентус

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
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Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
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Рома

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