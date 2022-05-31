Аллегри: «Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше «Ювентуса», но они не превосходили нас»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги прошедшего сезона в серии А.

Напомним, что чемпионом Италии стал «Милан». Второе место занял «Интер», третье — «Наполи». Туринский клуб расположился на четвертой позиции.

«Милан», «Интер» и «Наполи» финишировали выше «Ювентуса», но они не превосходили нас, — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на DZN. — Если мы не побеждали в очных встречах, значит, нам чего-то не хватало в аспекте характера или управления. Те, кто выигрывает, никогда не играют плохо. Но даже те, кто играет хорошо, проигрывают, и их критикуют за то, что они не добились результата».

Тренер отметил, что в футболе нет единого способа победить.

«Тебе нужны хорошие футболисты, нужно поместить их в правильные условия и дать им идею. Мы все хотим играть хорошо, но это абстрактное слово, потому что в конце концов мы вспоминаем о том, как Роналду перевернул игру, а не о том, как шла встреча. Еще все зависит от характеристик футболистов, а также от ДНК клуба — еще одного элемента, который ты не можешь изменить. Когда ты в отличном клубе, ты должен побеждать. Так что ты должен найти способ, и он не один и тот же каждый год», — сказал он.