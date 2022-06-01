Марио Балотелли признался, что хотел бы вернуться в чемпионат Италии

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли заявил, что был бы рад вернуться в чемпионат Италии.

«Я бы очень хотел вернуться и играть в Италии. «Монца»? Мы говорили этим вечером, посмотрим», — цитирует игрока журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

Ранее Балотелли играл в серии А за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешиа» и «Монцу». Вместе с «Интером» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 31-летний итальянец участвовал в 31 матче чемпионата Турции, забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.