Манджукич продлил контракт с "Ювентусом"

Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом".
Соглашение хорватского футболиста рассчитано до лета 2021 года, информирует пресс-служба туринского клуба.
Ранее сообщалось, что зарплата 32-летнего Манджукича увеличится с 4,5 до 5,5 миллиона евро без учета бонусов.
Марио Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. На его счету 159 матчей и 43 гола в составе "бьянконери".
UFFICIALE ✍ | Con Mario fino al 2⃣0⃣2⃣1⃣! ❤️🌪– JuventusFC (@juventusfc) 4 апреля 2019 г.
⚪️⚫️https://t.co/GGhbYdZx0A pic.twitter.com/xQRAxWmf2B
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