Манджукич продлил контракт с "Ювентусом"

Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с "Ювентусом".

Соглашение хорватского футболиста рассчитано до лета 2021 года, информирует пресс-служба туринского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата 32-летнего Манджукича увеличится с 4,5 до 5,5 миллиона евро без учета бонусов.

Марио Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. На его счету 159 матчей и 43 гола в составе "бьянконери".