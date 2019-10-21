Манчини высказался о возможности вызова в сборную Италии Буффона и Де Росси

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможности вызова в национальную команду голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и полузащитника «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси.

Напомним, что итальяцы досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы. Буффон выступал за сборную Италии с 1997 по 2018 год, Де Росси — с 2004 по 2017.

— Мы хотим вернуть сборную Италии на ту позицию, на которой она заслуживает находиться, — приводит Football Italia слова Манчини. — Италия четыре раза выигрывала чемпионат мира, но уже долго не выигрывала чемпионат Европы. На Евро-2020 мы хотим дойти до конца.



Прощальные матчи Буффона и Де Росси? Это была идея президента, и я с ним согласился. Было бы здорово их провести. Что касается того, произойдет ли это на предстоящем чемпионате Европы, посмотрим