Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации де Кетеларе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации полузащитника Шарля де Кетеларе.

«Он очень силен. Но он молод, и он из Бельгии. Ему нужно время. Вспомните де Брейне в «Челси», казалось, что он вообще играть не умеет», — сказал Манчини La Gazzetta Dello Sport.

21-летний бельгиец играет в «Милане» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, сделав 1 ассист.