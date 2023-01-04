Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации де Кетеларе
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации полузащитника Шарля де Кетеларе.
«Он очень силен. Но он молод, и он из Бельгии. Ему нужно время. Вспомните де Брейне в «Челси», казалось, что он вообще играть не умеет», — сказал Манчини La Gazzetta Dello Sport.
21-летний бельгиец играет в «Милане» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, сделав 1 ассист.
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|
3
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|15
|9
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|2
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
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|15
|1
|2
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|12-29
|5
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38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
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|1
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