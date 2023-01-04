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Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации де Кетеларе

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Милан» должен дать время для адаптации полузащитника Шарля де Кетеларе.

«Он очень силен. Но он молод, и он из Бельгии. Ему нужно время. Вспомните де Брейне в «Челси», казалось, что он вообще играть не умеет», — сказал Манчини La Gazzetta Dello Sport.

21-летний бельгиец играет в «Милане» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 13 матчей в серии А, сделав 1 ассист.

Роберто Манчини
ФК Милан
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
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