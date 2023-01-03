Джилардино стал главным тренером «Дженоа»

Альберто Джилардино утвержден в должности главного тренера «Дженоа», сообщается в соцсетях клуба.

40-летний специалист стал исполнять обязанности тренера «Дженоа» в начале декабря. При нем команда одержала три победы и однажды сыграла вничью. В таблице клуб занимает 3-е место. До этого он был тренером «Дженоа» до 19 лет.

Джилардино — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он начал тренерскую карьеру осенью 2018-го.