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3 января, 23:28

Джилардино стал главным тренером «Дженоа»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Альберто Джилардино утвержден в должности главного тренера «Дженоа», сообщается в соцсетях клуба.

40-летний специалист стал исполнять обязанности тренера «Дженоа» в начале декабря. При нем команда одержала три победы и однажды сыграла вничью. В таблице клуб занимает 3-е место. До этого он был тренером «Дженоа» до 19 лет.

Джилардино — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он начал тренерскую карьеру осенью 2018-го.

Футбол
ФК Дженоа
Альберто Джилардино
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