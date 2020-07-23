Манчини недоволен возможным возвращением Липпи в руководство Итальянской федерации футбола

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини недоволен тем, что с ним не проконсультировались о назначении Марчелло Липпи на должность в Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что 72-летний Липпи может стать техническим директором итальянских сборных. Манчини разочарован тем, что президент FIGC Габриэл Гравина не сообщил ему об идеи вернуть Липпи. Возвращение Липпи угрожает подорвать влияние Манчини, которому было разрешено консультироваться с руководителями молодежных команд.

Сообщается, что Манчини получил три предложения от клубов АПЛ.