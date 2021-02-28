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Манчини может остаться в сборной Италии до 2024 года

01:57

Итальянская федерация футбола (FIGC) намерена продлить контракт с главным тренером национальной команды Роберто Манчини, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство федерации предложит 56-летнему тренеру контракт до 2024 года.

Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. В отборочном турнире Евро-2020 итальянцы одержали 10 побед в 10 матчах и квалифицировалась в основной раунд чемпионата Европы.

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