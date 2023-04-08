«Манчестер Юнайтед» в январе делал предложение Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат мог продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, 26-летний марокканец в январе получил предложение от «Манчестер Юнайтед». На данный момент «Фиорентина» готова выслушать новые предложения от клубов.

В текущем сезоне Амрабат провел 39 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.