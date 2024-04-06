«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за тренера «Болоньи» Мотту

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, за 41-летнего специалиста будут бороться «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также проявляет интерес к тренеру.

До «Болоньи» Мотта руководил «Специей» и «Дженоа». На данный момент красно-синие занимают четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 57 очков в 30 матчах.