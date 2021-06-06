Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о назначении на этот пост Жозе Моуринью.

«Жозе остается особенным. Он волшебник. Владельцы «Ромы» провернули отличную сделку. Они за несколько часов договорились с одним из лучших тренеров мира, и никто об этом даже не знал. Теперь они снова будут в центре внимания, и я убежден, что у них все получится. Он виртуоз тактики и знает, как делать свою работу. А еще он настоящий лидер», — приводит слова Раньери Il Messaggero.

Португальский специалист возглавил «Рому» в начале мая 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.