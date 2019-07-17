Малиновский станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский будет получать в "Аталанте", минимум 1 миллион евро, сообщает footboom.com.

Отмечается, что в соглашении Малиновского с итальянским клубом прописаны бонусы за общее число проведенных матчей в стартовом составе. Это позволит украинцу стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты".

Как сообщалось ранее, 26-летний хавбек "Генка" обошелся итальянцам в 13,7 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за бельгийский клуб и помог ему победить в национальном чемпионате.