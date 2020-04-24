Мальдини считает себя самым проигрывающим игроком в истории

Бывший защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, занимающий ныне пост технического директора «россонери», назвал себя самым проигрывающим игроком в истории.

— Игра, которая огорчила меня больше всего? На самом деле, я самый проигрывающий игрок в истории, — сказал Мальдини в прямом эфире Instagram. — Я много выиграл, но проиграл: 3 финала Лиги чемпионов, 1 финал Суперкубка Европы, 3 межконтинентальных, финал Кубка мира и финал чемпионата Европы.