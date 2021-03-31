Максимович покинет летом «Наполи» на правах свободного агента

Полузащитник Никола Максимович покинет «Наполи» в конце текущего сезона на правах свободного агента, поскольку его контракт с нынешним клубом подходит к своему завершению, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 31 марта.

В услугах 29-летнего серба заинтересованы многие европейские клубы, среди которых есть как представители итальянской серии А, так и английской премьер-лиги. С агентом футболиста уже связывались «Интер», «Рома», «Эвертон» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне Никола Максимович провел за неаполитанцев 26 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.