«Милан» может продать Романьоли летом

«Милан» пока не может согласовать с защитником Алессио Романьоли условия нового контракта. Соглашение игрока заканчивается летом 2022 года, поэтому красно-черные уже сейчас хотят переподписать Романьоли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Защитника не устраивает уровень зарплаты, который предлагает «Милан». Если стороны не придут к компромиссу, то клуб готов летом расстаться с футболистом.

В серии А Романьоли провел 21 игру и забил один гол в текущем сезоне.