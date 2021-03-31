Инсинье признан лучшим игроком марта в серии А

Форвард «Наполи» Лорнецо Инсинье стал лучшим игроком чемпионата Италии в марте, сообщается на официальном сайте серии А.

29-летний итальянец провел 4 матча в марте, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Инсинье стал первым игроком «Наполи» в этом сезоне, который был удостоен такой награды.

В текущем сезоне Инсинье провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.