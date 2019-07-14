Макси Лопеса бесят Икарди и Ванда Нара

Нападающий "Васку да Гама" Макси Лопес поделился мнением о бывшем друге Мауро Икарди, к которому ушла его бывшая жена Ванда Нара.

– Есть соглашение, подписанное судьей, но оно не соблюдается, – цитирует Football Italia Лопеса. – Они не разрешают мне видеться с моими детьми, видел их только дважды за последний год. Всегда пытаюсь установить контакт с Вандой, но все оказывается в социальных сетях.

Мы давно не разговариваем, они не уважают меня. Я сказал новому мужу моей бывшей жены, что он поймет меня, только когда станет отцом. Они бесят меня, когда я вижу, как используют моих детей. Икарди несколько раз вешал трубку, когда я разговаривал со своими детьми.