Маккенни вылечился от коронавируса
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний американец сдал отрицательный тест и покинул самоизоляцию.
Ранее стало известно, что туринцы вышли из карантина, в котором находился 61 член клуба. Находясь на карантине, игроки «Ювентуса» не прекращали тренировочный и соревновательный процесс, но были изолированы от контактов с третьими лицами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.