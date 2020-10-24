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Маккенни вылечился от коронавируса

08:10
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний американец сдал отрицательный тест и покинул самоизоляцию.

Ранее стало известно, что туринцы вышли из карантина, в котором находился 61 член клуба. Находясь на карантине, игроки «Ювентуса» не прекращали тренировочный и соревновательный процесс, но были изолированы от контактов с третьими лицами.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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