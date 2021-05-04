Игроки сборной Италии вакцинировались от коронавируса
10:04
Игроки сборной Италии по футболу перед чемпионатом Европы вакцинировались от коронавируса, информирует La Stampa.
Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили доступ зрителей на Олимпийский стадион в Риме, где пройдет четыре игры турнира, включая матч открытия между сборными Италии и Турции.
Спортивные мероприятия в стране пока проходят без зрителей. С 1 июня болельщики постепенно будут допускаться на стадионы. Также сообщалось, что в Италии приступают к вакцинации итальянских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио.
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