Игроки сборной Италии вакцинировались от коронавируса

Игроки сборной Италии по футболу перед чемпионатом Европы вакцинировались от коронавируса, информирует La Stampa.

Ранее сообщалось, что власти Италии разрешили доступ зрителей на Олимпийский стадион в Риме, где пройдет четыре игры турнира, включая матч открытия между сборными Италии и Турции.

Спортивные мероприятия в стране пока проходят без зрителей. С 1 июня болельщики постепенно будут допускаться на стадионы. Также сообщалось, что в Италии приступают к вакцинации итальянских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио.