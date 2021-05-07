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Лукаку может перейти в «Манчестер Сити»

17:33
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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Никола Скира.

Он опроверг информацию немецких СМИ, которые заявляли, что «Челси» рассматривает возможность подписать контракт с Лукаку. И рассказал об интересе «Манчестер Сити» к 27-летнему игроку. Отмечается, что «Интер» не хочет отпускать нападающего.

В текущем сезоне Лукаку провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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