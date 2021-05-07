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«Челси» интересуется Салахом

16:56
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sport Bild.

По данным источника, 28-летний футболист входит в шорт-лист главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля на позицию нападающего. В списке также значатся Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Ромелу Лукаку («Интер»).

Отметим, с 2014-го по 2016 год права на Салаха принадлежали «Челси». В этот период он играл в аренде в «Фиорентине» и «Роме». В текущем сезоне египтянин провел 32 матча в АПЛ, забив 20 голов и сделав 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/

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