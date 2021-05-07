«Челси» интересуется Салахом
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sport Bild.
По данным источника, 28-летний футболист входит в шорт-лист главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля на позицию нападающего. В списке также значатся Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Ромелу Лукаку («Интер»).
Отметим, с 2014-го по 2016 год права на Салаха принадлежали «Челси». В этот период он играл в аренде в «Фиорентине» и «Роме». В текущем сезоне египтянин провел 32 матча в АПЛ, забив 20 голов и сделав 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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