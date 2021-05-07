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«Рома» Моуринью интересуется Белотти, Икарди и Ренату Саншешем

16:44
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Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с трансферными целями, сообщает Corriere dello Sport 7 мая.

По данным источника, португальский специалист ищет замену форварду команды Эдину Джеко. Он рассматривает кандидатуры Андреа Белотти («Торино») и Мауро Икарди («ПСЖ»). При этом клуб все же попробует удержать Джеко в команде. У боснийца был конфликт с нынешним тренером Паулу Фонсекой, который покинет Рим по окончании сезона.

Кроме того, Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. 58-летний португалец возглавит «Рому» со следующего сезона. В текущем сезоне он работал в «Тоттенхэме», но был отправлен в отставку.

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