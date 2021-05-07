«Рома» Моуринью интересуется Белотти, Икарди и Ренату Саншешем
Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с трансферными целями, сообщает Corriere dello Sport 7 мая.
По данным источника, португальский специалист ищет замену форварду команды Эдину Джеко. Он рассматривает кандидатуры Андреа Белотти («Торино») и Мауро Икарди («ПСЖ»). При этом клуб все же попробует удержать Джеко в команде. У боснийца был конфликт с нынешним тренером Паулу Фонсекой, который покинет Рим по окончании сезона.
Кроме того, Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. 58-летний португалец возглавит «Рому» со следующего сезона. В текущем сезоне он работал в «Тоттенхэме», но был отправлен в отставку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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