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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

20:59
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Стала известна заявка «Фиорентины» на матч 35-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом сообщает официальный Twitter команды 7 мая.

В список попал российский нападающий Александр Кокорин. В последний раз он появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. Россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

Матч 35-го тура чемпионата Италии с «Лацио» пройдет завтра, 8 мая. Начало — 21:45 по московскому времени.

Фиорентина — Лацио

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