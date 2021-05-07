Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»
Стала известна заявка «Фиорентины» на матч 35-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом сообщает официальный Twitter команды 7 мая.
В список попал российский нападающий Александр Кокорин. В последний раз он появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.
30-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из «Спартака» в январе 2021-го. Россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.
Матч 35-го тура чемпионата Италии с «Лацио» пройдет завтра, 8 мая. Начало — 21:45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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