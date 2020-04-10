Луис Альберто: «Мы в «Лацио» верим, что можем выиграть скудетто. Думаю, сезон возобновят в июне»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто заявил, что он и его партнеры по команде верят в возможность выиграть чемпионат Италии-2019/20, а также рассказал, когда, по его мнению, возобновится футбольный сезон, приостановленный из-за коронавируса.

— Мы в «Лацио» верим, что можем выиграть скудетто, — приводит Goal.com слова Альберто. — Мы в гонке за титулом и не можем просто так взять и отказаться от борьбы за него. Думаю, сезон возобновят в начале июня, но сейчас трудно назвать точную дату. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Надеюсь, что это все закончится как можно скорее. Я хочу завершить борьбу за чемпионство. Сезон важно закончить как для тех, кто идет в лидерах турнирной таблицы, так и для тех, кто борется за возможность не вылететь.

После 26 туров чемпионата Италии-2019/20 «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Ювентуса», на 1 очко. Сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, приостановлен из-за пандемии коронавируса.