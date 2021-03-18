Лосано вернется в состав «Наполи» в матче с «Ромой»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано вернется в состав команды в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщает Football Italia.

По информации источника, 25-летний мексиканец восстановился от мышечной травмы и попадет в заявку на игру. Изначально предполагалось, что Лосано примет участие в матче с «Миланом» (1:0) в прошлые выходные, но футболист не попал в заявку.

В сезоне-2020/21 Лосано провел 32 матча за «Наполи», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи.

Матч «Рома» — «Наполи» состоится в воскресенье, 21 марта. Начало — в 22.45 (мск).