Фабио Капелло оценил игру Роналду в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался об игре нападающего туринцев Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

«Роналду очень хорош, но он освобожден от игры в обороне и не возвращается назад. Сейчас в современных командах так не работает, все игроки бегут назад после потери. Футбол — не просто возвращения мяча вратарю. Это то, что ведет к атакующему, быстрому и агрессивному футболу», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Отметим, с 2016 года ни один итальянский клуб не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух встреч и вылетел из 1/8 финала.