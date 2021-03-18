Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии, сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

37-летний итальянец станет одним из ассистентов главного тренера национальной команды, Роберто Манчини.

Де Росси — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он провел 117 матчей за национальную команду, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.