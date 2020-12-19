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Льоренте близок к переходу в «Сампдорию»

21:32
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35-летний нападающий Фернандо Льоренте близок к уходу из «Наполи», информирует Sportitalia.

Опытный футболист принял решение перейти в генуэзскую «Сампдорию». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие недели. Стороны подпишут арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Льоренте не выходил на поле.

Напомним, что нападающий перебрался в Неаполь из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года на правах свободного агента.

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