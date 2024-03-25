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Сегодня, 09:35

Спаллетти прокомментировал игру сборной Италии против Эквадора

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Эквадором (2:0) в товарищеской встрече отреагировал на игру команды.

«Нужно было лучше действовать в отборе мяча. Сборная Италии показала командный футбол. Это очень важно», — цитирует тренера Football-Italia.

Команды встретились третий раз в истории. В 2002 году на чемпионате мира итальянцы победили эквадорцев со счетом 2:0, а в 2005 году команды сыграли вничью (1:1) в товарищеской встрече.

Этим летом Италия примет участие в чемпионате Европы 2024 года.

Сборная Италии: соперники и даты матчей в марте

Сборная Италии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Лучано Спаллетти
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Моуринью прокомментировал свое увольнение из «Ромы»

Лоренцо Пеллегрини подвел итоги двух товарищеских матчей сборной Италии
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
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 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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