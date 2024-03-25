Спаллетти прокомментировал игру сборной Италии против Эквадора

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Эквадором (2:0) в товарищеской встрече отреагировал на игру команды.

«Нужно было лучше действовать в отборе мяча. Сборная Италии показала командный футбол. Это очень важно», — цитирует тренера Football-Italia.

Команды встретились третий раз в истории. В 2002 году на чемпионате мира итальянцы победили эквадорцев со счетом 2:0, а в 2005 году команды сыграли вничью (1:1) в товарищеской встрече.

Этим летом Италия примет участие в чемпионате Европы 2024 года.

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