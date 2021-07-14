Bild: «Ювентус» отказался продавать Кьезу в «Челси» за 100 миллионов евро

«Ювентус» отказался продавать нападающего Федерико Кьезу в «Челси», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, лондонцы предложили 100 миллионов евро за 23-летнего итальянца, но получили отказ.

TRUE ? @ChelseaFC has asked @juventusfc for a transfer of @federicochiesa. offered basis for negotiation: 100 mio €. Juventus has declined talks — Christian Falk (@cfbayern) July 14, 2021

В сезоне-2020/21 Кьеза провел 46 матчей за «Ювентус», на его счету 15 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.