Локателли оценил победный матч «Ювентуса» с «Миланом»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился мнением о победном матче с «Миланом» (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии. 25-летний футболист забил победный гол.

«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на «Сан Сиро», который посвящаю своей семье. Это особенное место для меня, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть», — цитирует Локателли официальный сайт «Ювентуса».

В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девяти туров «Ювентус» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (22 очка).