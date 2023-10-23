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Локателли оценил победный матч «Ювентуса» с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился мнением о победном матче с «Миланом» (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии. 25-летний футболист забил победный гол.

«Жизнь поистине невероятна: в тот же день, что и семь лет назад, я забиваю гол на «Сан Сиро», который посвящаю своей семье. Это особенное место для меня, я здесь вырос, так что это действительно особенный вечер, потому что теперь я играю в команде, в которой хотел быть», — цитирует Локателли официальный сайт «Ювентуса».

В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девяти туров «Ювентус» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (22 очка).

ФК Милан
ФК Ювентус
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Рабьо доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Миланом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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