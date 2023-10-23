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Сегодня, 08:15

Моуринью похвалил «Монцу» после матча с «Ромой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Монцей» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Не думаю, что они заслуживали поражения. Конечно, я благодарен за победу — я чувствовал, что у нас не все идет гладко. Мы допустили много ошибок, и некоторые мои игроки испытывали физическую нагрузку.

У «Монцы» отличные игроки и лучший тренер — они не облегчили нам жизнь. Сегодня мы дошли до финиша благодаря мужеству — мы отдали все силы, чтобы это произошло», — цитирует тренера официальный сайт «Ромы».

После девяти туров «Рома» занимает седьмое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (22 очка).

ФК Монца
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Локателли оценил победный матч «Ювентуса» с «Миланом»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
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 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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