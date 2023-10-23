Моуринью похвалил «Монцу» после матча с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Монцей» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Не думаю, что они заслуживали поражения. Конечно, я благодарен за победу — я чувствовал, что у нас не все идет гладко. Мы допустили много ошибок, и некоторые мои игроки испытывали физическую нагрузку.

У «Монцы» отличные игроки и лучший тренер — они не облегчили нам жизнь. Сегодня мы дошли до финиша благодаря мужеству — мы отдали все силы, чтобы это произошло», — цитирует тренера официальный сайт «Ромы».

После девяти туров «Рома» занимает седьмое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (22 очка).