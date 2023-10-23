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Рабьо доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу команды в матче 9-го тура итальянской серии А — 1:0

«Мы хотели показать, что мы есть, что нас не надо недооценивать. У нас есть цель попасть в зону Лиги чемпионов в этом сезоне, и такие матчи очень важны для достижения цели. Мы сыграли очень хорошо, мы не уступили ни сантиметра на поле, с таким отношением надо проводить все матчи», — цитирует Рабьо juvenews.eu.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.

Адриен Рабьо
ФК Милан
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
10
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
11
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 9 2 2 5 10-14 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 9 0 4 5 6-19 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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21.10 16:00
Верона – Наполи
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21.10 19:00
Торино – Интер
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21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
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22.10 13:30
Рома – Монца
 1 : 0
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 2 : 1
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 2 : 2
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
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Милан – Ювентус
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Милан

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