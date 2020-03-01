Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани прокомментировал ситуацию с переносом части матчей 26-го тура чемпионата Италии из-за распространения коронавируса в стране.

— В футболе решения должны приниматься согласно времени и обстоятельствам, — приводит слова специалиста Football Italia. — Существует иерархия. Руководство приняло решение в четверг, и оно должно подходить всем командам

Лига выступает гарантом для двадцати команд, не для четырех или пяти. Если говорить о редактировании дат, по правилам, только клубы способны изменить их. Это не совсем понятный и мирный способ все решить, когда речь о таких важных матчах, как эти.