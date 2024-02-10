Индзаги может покинуть пост главного тренера «Салернитаны»

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Главный тренер «Салернитаны» Филиппо Индзаги может покинуть свой пост, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба решило расстаться с 50-летним итальянцем.

«Салернитана» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице серии А.