«Сассуоло» сыграл вничью с «Торино»

«Сассуоло» дома сыграл вничью с «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев на 5-й минуте забил Андреа Пинамонти, у гостей на 9-й минуте отличился Дуван Сапата.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А с 33 очками в 23 матчах.

«Сассуоло» идет на 16-й строчке с 20 очками в 23 играх.