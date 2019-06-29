Липпи считает, что с де Лигтом "Ювентус" может претендовать на успех в ЛЧ

Бывший главный тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи, который сейчас возглавляет сборную Китая, назвал защитника "Аякса" Маттейса де Лигта игроком с высоким футбольным интеллектом, информирует Football Italia.

Ранее стало известно, что 19-летний голландец близок к переходу в "Ювентус".

– Де Лигт может стать лучшим трансфером "Ювентуса". У него отличные физические данные и высокий футбольный интеллект. Я видел много великих футболистов, таких как Алессандро Неста, Франко Барези, Паоло Мальдини, Чиро Феррара, Фабио Каннаваро и Марко Матерацци... Однако я никогда не видел такого футбола в исполнении защитника в таком возрасте. С таким футболистом "Ювентус" может претендовать и на успех в Лиге чемпионов, – цитирует Липпи Football Italia.

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