Источник: "Ювентус" готов платить де Лигту 12 миллионов евро в год

"Ювентус" продолжает переговоры с "Аяксом" о трансфере защитника Маттейса де Лигта, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. По его информации, "бьянконери" предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за 19-летнего голландца.
"Ювентус" планирует подписать контракт с де Лигтом до 2024 года. Его годовая зарплата составит 12 миллионов евро. Спортивный директор итальянской команды Фабио Паратичи надеется быстрее закрыть сделку из-за интереса к защитнику со стороны "ПСЖ".
В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.
It’s confirmed! #Juventus want to close for #DeLigt. They have offered €70M to #Ajax and a contract until 2024 (by €12M at year) for him. #Paratici hopes to close early, because #PSG are preparing a new bid. #transfers https://t.co/5jcho8Hm4j— Nicolò Schira (@NicoSchira) 23 июня 2019 г.
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