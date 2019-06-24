СМИ: де Лигт станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после Роналду

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в "Ювентус", утверждает ad.nl. По информации СМИ, "бьянконери" готовы платить 19-летнему голландцу 14 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что туринцы предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за футболиста.

Зарплата де Лигта в "Ювентусе" станет второй в чемпионате Италии. Самым высокооплачиваемым игроком в серии А является нападающий Криштиану Роналду. По сообщениям СМИ, 34-летний португалец получает 31 миллион евро в год.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.

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