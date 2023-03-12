«Торино» обыграл «Лечче», у Миранчука голевая передача

«Торино» в гостях обыграл «Лечче» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

В составе «быков» отличился Стефан Синго на 20-й минуте матча, которому ассистировал российский хавбек Алексей Миранчук. На 23-й минуте встречи преимущество своей команды удвоил Антонио Санабриа.

Также по красной карточке получили главный тренер «Торино» Иван Юрич и наставник «Лечче» Марко Барони на 33-й минуте матча.

«Лечче» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков за 26 матчей.

«Торино» занимает 7-е место с 37 очками за 26 игр.