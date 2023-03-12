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Сегодня, 16:28

«Торино» обыграл «Лечче», у Миранчука голевая передача

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» в гостях обыграл «Лечче» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

В составе «быков» отличился Стефан Синго на 20-й минуте матча, которому ассистировал российский хавбек Алексей Миранчук. На 23-й минуте встречи преимущество своей команды удвоил Антонио Санабриа.

Также по красной карточке получили главный тренер «Торино» Иван Юрич и наставник «Лечче» Марко Барони на 33-й минуте матча.

«Лечче» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков за 26 матчей.

«Торино» занимает 7-е место с 37 очками за 26 игр.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 14:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Торино

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0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
8
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
9
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
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 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
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 Специя 26 5 9 12 23-42 24
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 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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