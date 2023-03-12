Миранчук отдал голевую передачу в матче против «Лечче»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук поучаствовал в голевой атаке команды в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Лечче». На 20-й минуте после навеса российского хавбека защитник Уилфрид Синго сделал счету 1:0 в пользу туринцев.

Это четвертая голевая передача Миранчука в 20-й игре серии А за «Торино».