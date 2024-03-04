Леау заявил о намерении выиграть как можно больше трофеев с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает о будущем в команде

«Мое будущее — в «Милане». У меня есть контракт. «Милан» помог мне, когда я оказался в очень сложной ситуации, они поддержали меня. Я не забываю, я предан. Я приехал сюда ребенком, здесь я вырос как человек и как футболист. Я хочу снова побеждать, моя голова находится здесь», — цитирует Леау журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Он отметил, что намерен завоевать важные трофеи с командой и оставить свое имя в истории «Милана».