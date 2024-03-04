«Достойно волшебника». Кварацхелию признали лучшим в матче с «Ювентусом»

В воскресенье «Наполи» победил дома «Ювентус» (2:1) в матче 27-го тура серии А.

Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 90+3 минуты, забил (это его 9-й гол в нынешнем чемпионате) и признан лучшим игроком встречи.

Издание Corriere dello Sport оценило игру грузина на 7,5: «Словно магнит притягивал к себе толчки и удары по ногам. На нем заработали желтые карточки Влахович и Камбьясо, который следовал за Кварой как тень — еще и при помощи Ругани. Но Хвича часто раздваивался, словно иллюзионист, и уходил от опеки. То, как он забил, достойно волшебника от футбола: удар с лета почти в падении — это же акробатический этюд. Да еще сделать такой гол именно в ворота «Ювентуса»!».

Tuttosport — тот же балл, 7,5: «Его активная игра шла по восходящей и венцом стал гол с разворота. Искрил дриблингом и ускорениями, провоцируя бесконечные фолы соперников на своем левом фланге. Настоящий Квара вернулся».

La Gazzetta dello Sport оценило Хвичу чуть скромнее, но все равно признало его лучшим в составе «Наполи» — 7,0: «Постоянно находился под ударами оппонентов — игроки «Ювентуса» гонялись за ним по очереди. Но Квара не отступил и своим голевым ударом с лета привел в экстаз весь стадион».

После этой победы «Наполи» поднялся на седьмое место с 43 очками. От зоны Лиги Европы команду отделяет четыре очка. Следующий матч неаполитанцы проведут 8 марта — дома против «Торино».