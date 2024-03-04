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4 марта, 12:25

«Достойно волшебника». Кварацхелию признали лучшим в матче с «Ювентусом»

Георгий Кудинов
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Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В воскресенье «Наполи» победил дома «Ювентус» (2:1) в матче 27-го тура серии А.

Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 90+3 минуты, забил (это его 9-й гол в нынешнем чемпионате) и признан лучшим игроком встречи.

Издание Corriere dello Sport оценило игру грузина на 7,5: «Словно магнит притягивал к себе толчки и удары по ногам. На нем заработали желтые карточки Влахович и Камбьясо, который следовал за Кварой как тень — еще и при помощи Ругани. Но Хвича часто раздваивался, словно иллюзионист, и уходил от опеки. То, как он забил, достойно волшебника от футбола: удар с лета почти в падении — это же акробатический этюд. Да еще сделать такой гол именно в ворота «Ювентуса»!».

Хвича Кварацхелия (справа) в&nbsp;матче с &laquo;Ювентусом&raquo;. «Барселона» продолжает терять звезд, «Наполи» и Хвича снова в огне, «Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков

Tuttosport — тот же балл, 7,5: «Его активная игра шла по восходящей и венцом стал гол с разворота. Искрил дриблингом и ускорениями, провоцируя бесконечные фолы соперников на своем левом фланге. Настоящий Квара вернулся».

La Gazzetta dello Sport оценило Хвичу чуть скромнее, но все равно признало его лучшим в составе «Наполи» — 7,0: «Постоянно находился под ударами оппонентов — игроки «Ювентуса» гонялись за ним по очереди. Но Квара не отступил и своим голевым ударом с лета привел в экстаз весь стадион».

После этой победы «Наполи» поднялся на седьмое место с 43 очками. От зоны Лиги Европы команду отделяет четыре очка. Следующий матч неаполитанцы проведут 8 марта — дома против «Торино».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
3
3
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
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12
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15
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 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
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8.03 22:45
Наполи – Торино
 1 : 1
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 - : -
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Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
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 - : -
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