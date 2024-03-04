Вингер «Сассуоло» Берарди пропустит Евро-2024 из-за разрыва ахилла

Вингер «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди пропустит чемпионат Европы 2024 года.

У нападающего диагностировал полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги.

«Во вторник футболисту предстоит операция», — говорится в сообщении «Сассуоло».

29-летний итальянец в этом сезоне провел за клуб 18 матчей, забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.