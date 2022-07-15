Лаутаро Мартинес: «Я рад, что остался в «Интере»

Лаутаро Мартинес рассказал, что рад продолжать играть в «Интере»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона. Игроком ранее активно интересовался «Тоттенхэм», однако футболист предпочел остаться в миланском клубе.

«Мы рады начать новый сезон, продолжить быть одной семье. Доволен тем, что продолжу играть в «Интере». Это будет сложный сезон, но мы готовы снова побеждать», — цитирует игрока TMW.

Нынешний контракт Мартинеса с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.