Лаутаро Мартинес: «Я рад, что остался в «Интере»
Лаутаро Мартинес рассказал, что рад продолжать играть в «Интере»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона. Игроком ранее активно интересовался «Тоттенхэм», однако футболист предпочел остаться в миланском клубе.
«Мы рады начать новый сезон, продолжить быть одной семье. Доволен тем, что продолжу играть в «Интере». Это будет сложный сезон, но мы готовы снова побеждать», — цитирует игрока TMW.
Нынешний контракт Мартинеса с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Новости