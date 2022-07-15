В серии А появится потолок зарплат

В чемпионате Италии будет установлен потолок зарплат, начиная с сезона-2023/24.

Как сообщает La Repubblica, недавно были проведены встречи между федерацией футбола Италии и рукодителями серии А, серии В и лиги про. Только 80 процентов от общего дохода клуба будет потрачено на трансферы и зарплаты, иначе переговоры будут заблокированы.

В сезоне-2024/25 планируется снизить этот процент до 70 процентов, поскольку другие лиги также начинают применять подобный регламент.

Также на встрече обсуждались возможные изменения правилах квалификации в еврокубки.